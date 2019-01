Incidenti stradali: 3 morti sulla Messina-Catania, anche un agente

Un gravissimo incidente, con tre vittime, si e' verificato intorno alle 4 del mattino sull'autostrada A18 Messina-Catania all'altezza di Itala (Messina). Tra i morti anche un poliziotto, in servizio alla Polizia stradale: secondo quanto si apprende era li' per gestire un altro incidente. Ancora incerta dinamica. L'incidente si e' verificato all'altezza del chilometro 13: secondo una prima ricostruzione, un camion per cause da accertare e' finito contro alcune auto tra cui quella della Polizia