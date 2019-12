Incidenti stradali, i veri dati sul 2019: in calo i morti

Dati incidenti stradali 2019: Polizia e Carabinieri confermano un leggero calo di casi e morti

Dall'1 gennaio al 15 dicembre 2019 gli incidenti stradali rilevati da Polizia stradale e Carabinieri (70.801) sono diminuiti dell'1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso mentre i sinistri con esito mortale (1.430) sono solo 8 in meno (-0,6%). Più sensibile la riduzione (2,9%) del numero delle vittime (1.566, meno 46), anche perché il dato del 2018 comprende le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Secondo il bilancio reso noto dalla Polstrada, viabilità autostradale ed ordinaria hanno espresso "andamenti opposti, sia pure con valori modesti: infatti, mentre sulla viabilità ordinaria si sono verificati 15 incidenti mortali e 15 vittime in meno rispetto al 2018 (-1%), in autostrada i sinistri mortali sono stati 7 in più (+3,1%)".

Per le vittime – 31 in meno – vale quanto già detto relativamente all’evento di Genova. Il risultato dell’incidentalità del dato di Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri posta a confronto con la stima preliminare Istat del primo semestre 2019, mostra "un andamento della sinistrosità coincidente nella tendenza, anche se ovviamente diverso nei valori numerici". Infatti, ad una diminuzione – rilevata da Istat – degli incidenti stradali con lesioni alle persone e dei feriti, rispettivamente, dell’1,3% e del 2,9%, corrisponde una riduzione, riferita al primo semestre, rilevata da Polizia stradale ed Arma dei Carabinieri del 1,8% e del 3,6%. Per le vittime, invece, Istat stima un aumento del 1,3% (da 1.485 a 1.505, più 20 morti), Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri un aumento del 6,7% (da 731 a 780, più 49). "Qualora la convergenza tendenziale venisse confermata, come di consueto si verifica – sottolinea la Polizia - anche Istat potrebbe veder riallineata la sua stima, a fine anno, verso una lieve riduzione della mortalità sulle strade".