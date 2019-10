Un uomo di 57 anni è morto questa mattina a San Miniato (Pisa) in via Erti. L'uomo stava lavorando nei pressi di un gasdotto quando è stato travolto da un trattore. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco (Pisa) e i sanitari del 118. In un primo momento era stato allertato anche l'elicottero Pegaso, ma l'uomo era già deceduto all'arrivo dei soccorsi.