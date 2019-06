India: stuprarono e uccisero bimba di 8 anni, condannati sei indù

Sei uomini indù sono stati riconosciuti colpevoli di stupro di gruppo su una bimba musulmana di 8 anni, in un caso che ha provocato orrore in India. Nel gennaio dello scorso anno, la bimba era stata rapita e portata in un villaggio del distretto di Kathua, nello Stato settentrionale di Jammu. Era stata sedata e imprigionata in un tempio indù, dove per 5 giorni era stata ripetutamente violentata, quindi soffocata e picchiata a morte.

La condanna per i sei indù sarà annunciata più tardi, ha fatto sapere il procuratore Mubeen Farooqui nel tribunale di Pathankot, nello Stato del Punjab: rischiano la pena di morte, minimo l'ergastolo. Un settimo uomo è stato assolto mentre un ottavo, minorenne, affronta un processo separato.