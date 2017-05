Indonesia, 2 anni di carcere al governatore cristiano: "Blasfemo"

Indonesia: 2 anni carcere a governatore cristiano, "blasfemo"

Il governatore uscente di Giacarta e' stato condannato a due anni di carcere perche' ritenuto colpevole di blasfemia. Basuki Tjahaja Purnama, cristiano di orgine cinese meglio conosciuto come Ahok e che ad aprile era stato battuto da un musulmano nelle elezioni per il rinnovo della carica, ha preannunciato che ricorrera' in appello.

Ma la vicenda mette alla prova il pluralismo religioso nel Paese musulmano piu' popoloso del mondo e riflette la crescente influenza nel Paese dei conservatori, decisi a portare avanti una linea intransigente. Alla notizia che Ahok dovra' andare in prigione, all'esterno del tribunale molti scandivano slogan inneggianti, "Allah e' il piu' grande". Il giudice ha detto che Ahok "non ha mostrato pentimento" e che ha rischiato di "rompere l'unita'" dell'Indonesia.