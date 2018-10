Indonesia: aereo precipita in mare con 188 persone. Un italiano tra le vittime

Ci sarebbero un passeggero italiano e un pilota indiano tra le 189 vittime dell'incidente aereo in Indonesia: ad affermarlo sono fonti della Lion Air citate dalla Reuters. Un Boeing 737 della compagnia aerea indonesiana Lion Air con 189 persone a bordo e' precipitato in mare poco dopo il decollo da Giacarta, mentre era diretto verso la citta' di Pangkal Pinang, capitale della provincia di Bangka-Belitung. Il volo JT-610, operato da un Boeing 737 Max 8 entrato in servizio ad agosto di quest'anno e con appena 800 ore di volo, era decollato alle 6.20 del mattino (mezzanotte e 20 in Italia) e ha perso contatto con i radar 13 minuti dopo il decollo. A bordo c'erano 179 passeggeri - tra i quali anche tre bambini, di cui due molto piccoli, e una ventina di dipendenti del Ministero delle Finanze indonesiano, sei membri dell'equipaggio, il pilota e il co-pilota. Il pilota aveva richiesto, e ricevuto, l'approvazione per il ritorno alla base, poco prima di perdere il contatto il contatto radar, ha riferito un portavoce dell'ente per l'aviazione civile indonesiana, Yohanes Sirait, citato dall'agenzia Reuters. Tra i rottami dell'aereo sono stati trovati smartphone e documenti ritenuti appartenere ai passeggeri. L'ultima posizione verificabile, secondo rilevamenti di Google Maps citati dal sito di tracciamento aereo Flightradar24 e' a 15 chilometri a nord delle coste indonesiane, nel Mare di Giava. L'aereo sarebbe precipitato in acque profonde tra i 30 e i 35 metri, dove e' in azione una squadra di sommozzatori per cercare di localizzare i resti dell'aereo. La tragedia e' avvenuta non lontano da una struttura offshore del gruppo petrolifero statale Pertamina. Al momento non e' possibile confermare se ci siano sopravvissuti, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il capo dell'agenzia indonesiana, Muhmmad Syaugi. "Speriamo, preghiamo, ma non possiamo confermare", ha aggiunto il funzionario. La compagnia aerea privata indonesiana ha assicurato che il velivolo aveva superato tutti i controlli e ha riferito che il pilota e il co-pilota avevano alle spalle 11mila ore di volo: un portavoce della Boeing ha confermato alla Reuters che l'azienda sta "seguendo da vicino" gli sviluppi della vicenda. Attualmente, una squadra di 46 persone sta partecipando alle operazioni di localizzazione dell'aereo, di cui non e' ancora stata recuperata la scatola nera.