Indonesia, almeno 28 feriti nel crollo alla Borsa di Jakarta

Almeno 28 persone sono rimaste ferite in Indonesiaper il crollo di un soffitto nell'edificio che ospita la Borsa di Jakarta. Secondo fonti ospedaliere e della polizia, il bilancio non e' ancora definitivo e non si esclude vi siano delle vittime, mentre e' da escludere che si tratti di un'esplosione. Sul luogo si trovano 15 ambulanze. La polizia impedisce l'accesso alla zona. Il crollo e' avvenuto durante la pausa tra la sessione mattutina e quella pomeridiana della Borsa, circostanza che ha evitato un bilancio ancora piu' grave.