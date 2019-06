Indonesia, passeggero strappa volante ad autista bus, 12 morti

Dodici persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite in un incidente stradale in Indonesia dopo che un passeggero di un bus ha cercato di strappare il controllo del volante all'autista in seguito a un litigio. L'incidente è avvenuto intorno all'1 di notte (ora locale, le 20 di domenica in Italia) quando il pullman è finito nella corsia opposta, scontrandosi con due auto e un camion, su un'autostrada nella Giava Occidentale. In ospedale sono finite almeno 43 persone, ha riferito la polizia locale. "A bordo, un passeggero ha tentato di prendere il controllo del volante e l'autobus ha perso il controllo", ha spiegato Atik Suswanti, capo della polizia stradale di Majalengka. L'autista dell'autobus è morto mentre il passeggero di 29 anni, ritenuto responsabile dell'incidente, è rimasto gravemente ferito.