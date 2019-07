Danni a edifici e templi per un forte terremoto che ha colpito Bali. La scossa, di magnitudo 5,7 sulla scala Richter, e' stata registrata in mare a una profondita' di 91 chilometri. Non e' stato emesso allarme tsunami. Vari hotel hanno evacuato gli ospiti per precauzione. Il sisma ha causato il crollo di alcuni muri del tempio indu' di Denpassar.