Indonesia, ucciso imprenditore italiano a coltellate:sospetti su un dipendente

Ucciso un italiano in Indonesia, nella locanda di Sabang, dove lavorava e viveva da molti anni. La vittima si chiama Luca Aldrovandi, 52 anni, originario di Guastalla. Il suo corpo, con diversi segni di arma da taglio, è stato ritrovato da un dipendente del bar gestito dalla vittima che da anni faceva l'operatore turistico in un villaggio sull'isola di Pulau Weh.

La ferita fatale è stata inferta all'altezza del collo, "al piano superiore dell'edificio in cui viveva. Il rinvenimento del corpo è avvenuto verso le otto del mattino (ora locale), mentre in Italia era notte fonda. Come scrive il Resto del Carlino, la polizia di Sabang sospetta su un dipendente del locale il quale sarebbe già stato fermato. Aldrovandi lascia la moglie indonesiana e una figlia.