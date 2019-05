Infermiera killer sentenza appello bis: Poggiali assolta

Infermiera Lugo: sentenza appello bis, Poggiali assolta

Assoluzione per Daniela Poggiali l'ex Infermiera dell'ospedale "Umberto I" di Lugo, nel Ravennate imputata con l'accusa di aver ucciso una paziente, la 78enne Rosa Calderoni, con un'iniezione letale di cloruro di potassio, il pg Luciana Cicerchia aveva chiesto la conferma della condanna dell'ergastolo comminata in primo grado.Il processo di appello bis era iniziato lo scorso 10 aprile dopo che la suprema Corte, nel luglio 2018 aveva annullato la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello, un anno prima, ritenendo necessaria una nuova valutazione dell'intero compendio indiziario e disponendo, appunto, un nuovo processo di secondo grado. In primo grado l'ex Infermiera era stata condannata all'ergastolo.