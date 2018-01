Influenza 2018, muore uomo di 50 anni in ospedale a Udine

Influenza aggressiva 2018, uomo di 50 anni muore a Udine. Il decesso



L’uomo era stato ricoverato nei giorni scorsi nell’ospedale di Udine per una forma di influenza con complicanze broncopolmonari infettive evolute in Ards, acute respiratory distress syndorme, che si è rivelata fatale.

Le fonti ospedaliere hanno rivelato che il paziente non soffriva di gravi patologie pregresse. Tuttavia, non era stato vaccinato contro il virus influenzale.

Per il paziente, non c’è stato nulla da fare. E’ morto oggi in ospedale a Udine. Un altro paziente è ricoverato per patologie analoghe nel reparto di terapia intensiva della stessa struttura ospedaliera. Sono, già, 13 le persone ricoverate in ospedale a Udine a causa di forme influenzali molto aggressive. La maggior parte di esse ha meno di 65 anni e tra loro ci sono anche due donne in gravidanza. Ma nessuno di loro è vaccinato.

Il Centro Nazionale Sangue - Istituto superiore di Sanità, e il CIVIS, il Coordinamento delle Associazioni nazionali dei donatori di sangue, lancia la proposta di estendere l'offerta del vaccino anche a chi dona.

Forma aggressiva influenza 2018, altro caso di decesso per complicanze da virus influenzale

Anche ieri pomeriggio, un uomo di 63 anni è morto nel reparto di Anestesia e rianimazione dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara: era positivo al sottotipo del virus dell'influenza A, H1N1.