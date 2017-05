Insulti a Kyenge: Borghezio condannato a risarcire 50mila euro

L'europarlamentare della Lega Nord Mario Borghezio e' stato condannato dal Tribunale di Milano al pagamento di 1000 euro di multa e a versare un risarcimento di 50mila euro all'ex ministro dell'Integrazione Cecile Kyenge per aver pronunciato alcune frasi ritenute razziste dai giudici durante la trasmissione radiofonica 'La Zanzara' in onda su 'Radio 24'. I giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Milano hanno riqualificato il reato in diffamazione aggravata dall'odio razziale mentre la contestazione originaria dei pm era 'propaganda di idee fondata sull'odio razziale ed etnico'. Borghezio, intervistato il 29 aprile 2013 sulla nomina di Kyenge a ministro, aveva detto tra le altre cose che "gli africani sono africani e appartengono a un'etnia molto diversa dalla nostra". E poi ancora: "Non siamo congolesi, abbiamo un diritto ultramillenario" e "Kyenge fa il medico, gli abbiamo dato un posto in una Asl che e' stato tolto a qualche medico italiano". Borghezio era gia' stato condannato a una multa di mille euro per le opinioni che aveva espresso sempre durante la trasmissione "La Zanzara", stavolta dell'8 aprile 2013, sui Rom.