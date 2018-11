Il signor Pool Pharma, il "re degli integratori" Pizzoni presenta il suo libro

“Investire negli integratori, all’epoca, fu una scelta coraggiosa” esordisce Giorgio Pizzoni, piadenese di nascita, fondatore e presidente di Pool Pharma, oggi azienda leader in Italia nel settore farmaceutico e punto di riferimento per i consumatori. Era 1998 quando Pool Pharma lanciò il celebre prodotto iconico MG.K Vis, integratore idrosalino energetico, utilizzato a tutt’oggi, dalla maggior parte degli sportivi, sia amatoriali che professionisti, e Kilocal, integratore alimentare sviluppato dai laboratori dell’azienda, per il controllo del peso. Milioni di italiani ricorderanno sicuramente lo slogan degli spot televisivi “Da Pool Pharma in farmacia”, che continua ad essere il pay off di tutti i prodotti. Da allora, il successo di Pool Pharma è immutato dopo oltre 20 anni di attività e rappresenta uno dei pilastri nel mondo degli integratori. Il libro sarà presentato dall’autore sabato 8 dicembre alle ore 10.30 nella ‘Butega del seler’, in via Mazzini a Piadena (CR) in occasione della mostra fotografica “I Paisan” di Giuseppe Morandi: immagini in bianco e nero del lavoro contadino e memorie di una società passata a cui Pizzoni è profondamente ancora legato.

Una vera e propria case history di cui pochi conoscono la storia imprenditoriale e che, oggi, in tutte le librerie, si potrà acquistare e conoscere attraverso il racconto autobiografico scritto assieme allo scrittore Alessandro Zaltron.

Una storia pionieristica e avvincente che prende il via nel piccolo centro di Piadena, sulla sponda destra dell’Oglio, in provincia di Cremona. Perché proprio in quel paesino di neanche quattromila anime, nel 1944, nasce Giorgio Pizzoni, tipico esempio di self-made man, il primo imprenditore che, attraverso telepromozioni e innovative campagne televisive ha portato nelle case degli italiani rivoluzionari prodotti che hanno portato al successo Pool Pharma. Ma non solo. Fin dai primi anni 2000, l’azienda opera in ambito sportivo attraverso sponsorizzazioni andando a concretizzare il progetto di marketing finalizzato al posizionamento dei suoi brand nel mondo dello sport, rafforzando il valore e l’impegno professionale dell’azienda nel settore del benessere. Si può dire che non ci sia sport e manifestazione in cui Pool Pharma non sia stata presente, facendo da sfondo o vestendo gli sportivi e gli atleti professionisti di discipline quali: ciclismo, calcio, volley, basket e molti altri.

Il libro romanza l’avventura professionale di Giorgio Pizzoni, innovatore nel mondo farmaceutico, tra intuizioni geniali e una profonda umanità, ricca di aneddoti e insegnamenti. Non è la solita biografia in cui date e dati affollano le pagine e annoiano i lettori. Al contrario, è un racconto ricco di episodi e pillole di saggezza in cui il lettore può ripercorrere le vicende che hanno reso unica la storia di Giorgio e della sua mission. Chiunque, leggendolo, può rivivere le imprese e le cadute, i momenti di gioia e quelli di debolezza che ne restituiscono pienamente il valore oltre che catturarne i validi consigli da imprenditore di successo che ha portato avanti il suo sogno mantenendo sempre una gestione familiare, fatta di rapporti diretti e umani, oltre che professionali, con i collaboratori. Questo è Giorgio Pizzoni, e accanto a lui sua moglie Nadia e i figli Camilla e Sandro. Una storia tutta italiana che sullo sfondo ricostruisce anche un vivace spaccato del Paese dal dopoguerra a oggi: da Francis Turatello a Mani Pulite, da Mike Bongiorno a Berlusconi.





GLI AUTORI

Giorgio Pizzoni è nato nel 1944 e da sempre vive a Piadena (Cremona). Dopo aver appreso i rudimenti del mestiere di venditore dal padre ambulante, a vent’anni entra nel settore farmaceutico. Divenuto imprenditore nel 1974, nel 1992 lancia il primo successo nel mondo degli integratori, Dimanel, cui molti ne seguono col marchio Pool Pharma, azienda fondata nel 1997 a Milano. Dalla moglie Nadia, Giorgio ha avuto i figli Camilla e Sandro, che con lui condividono l’avventura imprenditoriale di Pool Pharma.

Alessandro Zaltron scrive di professione da 25 anni. Ha pubblicato quattro romanzi, sei saggi, alcune guide letterarie. Le sue opere più recenti sono Non ho paura di morire (2018, Salani), scritto assieme a Diego Dalla Palma, e Vino. Il romanzo segreto cofirmato con il winemaker Roberto Cipresso (2018, Piemme). Ha ideato i romanzi d’impresa™, genere letterario che racconta in maniera avvincente la storia di aziende di successo e di valori, in parte confluite nella collana di Franco-Angeli da lui diretta.