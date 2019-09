Integrazione, Anzaldi (Pd): "Conte e Spadafora salvino la Tam Tam Basket"

Quella della Tam Tam Basket è una favola che sembrava aver avuto un lieto fine, e che invece è stata - ci auguriamo momentaneamente - stroncata dalla "strega cattiva" della burocrazia.

A Castel Volturno - località del Casertano tristemente nota per i disordini seguiti alla strage del 2008 che, per mano del Clan dei Casalesi, vide morire il pregiudicato Antonio Celiento assieme a sei immigrati - c'era una volta un'associazione senza scopo di lucro fondata da ex giocatori di basket che, osservando i figli degli extracomunitari residenti nella zona crescere nell'estrema povertà senza neanche la possibilità di praticare uno sport, decide di fondare una squadra di pallacanestro che possa accogliere i poveri ragazzini sventurati offrendo loro la parvenza di un futuro migliore.

L'idea del coach Massimo Antonelli - la "fata madrina" della nostra favola - si rivela vincente su tutta la linea, tanto che il Ministro Luca Lotti, nel 2017, fa approvare una norma che prende il nome della squadra, la Tam Tam Basket, permettendole così di partecipare al campionato regionale e conquistando il primo posto.

Successivamente a tale prodigiosa vittoria, la squadra, composta da giocatori di un'età compresa fra i 13 e i 15 anni che, secondo la legge, potranno diventare italiani a tutti gli effetti solo a 18, vorrebbe iscriversi al Campionato Eccellenza, ma le norme vigenti non lo permettono proprio perché i ragazzi sono considerati extracomunitari. Il sogno dei ragazzi di Castel Volturno sembra dunque stroncato sul nascere così come questa mirabile favola d'integrazione.

A prendersi a cuore la vicenda è stato l'Onorevole dem Michele Anzaldi, Segretario della Vigilanza Rai, che ha denunciato su Facebook: "Il Presidente del Consiglio Conte e il neoministro dello sport Spadafora non interrompano il sogno sportivo dei ragazzi della Tam Tam basket. Il nuovo Governo Pd-M5s salvi il diritto allo sport di questi giovani, così come fece grazie all’impegno del ministro Lotti due anni fa il governo di centrosinistra". E ancora: "Nel 2017, il ministro Lotti fece approvare una norma che permetteva alla squadra e a questi ragazzi, salvati dalla strada e in situazioni familiari spesso complicate in una realtà difficile come Castel Volturno, di continuare a giocare, come tutti i loro coetanei. In questo modo la Tam Tam Basket ha potuto continuare ad essere un vero e proprio esempio vincente di integrazione.Ora torna di nuovo la burocrazia a bloccare tutto e paradossalmente questo accade perché i ragazzi non si sono accontentati di partecipare ma hanno vinto il loro campionato, arrivando primi. Conte e Spadafora raccolgano l’appello lanciato dal coach Massimo Antonelli, permettano a questi ragazzi di sentirsi uguali agli altri e di poter provare a vincere di nuovo".

Ci auguriamo di cuore che le Istituzioni ascoltino l'esortazione del Segretario Anzaldi, permettendo così alla favola di Castel Volturno di proseguire, e ai ragazzi di poter continuare a librarsi sulle ali della speranza in un futuro migliore. Vi terremo aggiornati.