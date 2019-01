Inter-Napoli, ultrà ucciso: sequestrata un'auto a Napoli

Tifoso morto, seuqestrata un'auto a Napoli

Svolta nelle indagini per le violenze tra ultras nella notte di Inter-Napoli a Milano, a Santo Stefano. L'auto, un'Audi station wagon, sequestrata a Napoli nell'inchiesta milanese condotta dalla Digos e coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri, potrebbe essere quella che e' passata sopra a Daniele Belardinelli, l'ultra' del Varese morto il 26 dicembre negli scontri tra ultras interisti e napoletani. E' un'ipotesi concreta su cui stanno lavorando gli inquirenti. E' intestata in leasing al padre incensurato di un tifoso del Napoli.

Ultra': dopo sequestro a Napoli, attenzione su altre due auto

Un'auto e' stata sequestrata a Napoli nell'ambito dell'indagine per la morte di Daniele Belardinelli, l'ultra schiacciato il 26 dicembre a Milano durante gli scontri tra la tifoseria dell'Inter e quella del Napoli: si tratta di una Audi station wagon. La vettura e' stata individuata nel capoluogo campano nell'ambito dell'indagine che la Digos milanese sta conducendo. Non si tratta pero' dell'unico veicolo che potrebbe essere all'attenzione dei poliziotti: sono tre in tutto le auto sospette che sono state individuate dai poliziotti, una delle quali e' intestata in leasing al padre incensurato di un tifoso napoletano.

Quello che rimane da chiarire e' se sia proprio una di queste la vettura a passare sul corpo dell'ultra' varesino o se sia quella che lo ha investito in un momento precedente facendolo cadere a terra. Le indagini infatti ora si concentrano sulla dinamica dell'incidente: se Belardinelli sia stato prima urtato da un'altra auto e poi, una volta al suolo, arrotato dal veicolo che lo ha schiacciato mortalmente; oppure se sia avvenuto tutto nello stesso momento e per opera della stessa vettura. Saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianza ad aiutare gli investigatori a capire meglio la dinamica dell'accaduto. Tuttavia, le ore registrate e da visionare sono migliaia e nessuno dei filmati analizzati fino a questo momento avrebbe ripreso nitidamente il momento dell'incidente.