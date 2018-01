Interpol, 50 combattenti Isis tunisini arrivati in Italia via mare

L'Interpol ha fatto circolare una lista di 50 presunti combattenti dello Stato Islamico che sarebbero sbarcati recentemente in Italia con piccole imbarcazioni da pesca e starebbero tentando di raggiungere altri Paesi europei. L'elenco, che il quotidiano britannico The Guardian è riuscito ad ottenere, è stato inviato dall'agenzia internazionale di polizia al ministero degli Interni italiano che lo ha a sua volta distribuito ai servizi antiterrorismo nazionali di tutta Europa.

Tutti i sospetti sono cittadini tunisini, alcuni dei quali sono stati identificati al loro arrivo dalle autorità italiane. Il documento mostra il loro nome di battesimo, cognome e data di nascita. Si calcola che circa 5.500 tunisini siano andati ad addestrarsi alla jihad nei campi organizzati dall'Isis in Siria e Iraq, secondo le stime delle Nazioni Unite. Adesso, con il collasso del "califfato", si teme che gli ex combattenti vogliano portare la jihad in Europa.

Nel luglio scorso il Guardian ha avuto un'altra lista Interpol di 173 presunti combattenti dell'Isis che secondo l'agenzia europea sarebbero stati addestrati a compiere attentati in Europa per vendicare le sconfitte subite in Medio Oriente.

"L'Interpol invia regolarmente allarmi e aggiornamenti alle sue agenzie nazionali sui terroristi o criminali ricercati attraverso la sua rete", ha spiegato al Guardian un portavoce dell'Interpol. Un funzionario dell'antiterrorismo ha detto al Guardian che i tunisini citati nell'ultima lista sarebbero sbarcati in Sicilia tra luglio e ottobre 2017.