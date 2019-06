Intimidazioni, busta con proiettile al procuratore di Agrigento

Nuova intimidazione contro il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, già bersaglio la scorsa estate di minacce simili, successive all’inchiesta sul caso Diciotti. Una busta con un proiettile ed evidenti minacce legate al tema dell’immigrazione è stata inviata per posta al suo ufficio. Il messaggio intimidatorio era indirizzato anche ai suoi figli. Si tratta, peraltro, dell’ultimo di una serie di episodi di cui è stato vittima. Nei giorni scorsi sono arrivate alcune mail dal contenuto simile. Anche in quel caso si fa riferimento a tematiche di immigrazione. La Procura di Agrigento, nelle scorse settimane, è stata al centro di un braccio di ferro con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per la gestione del caso della Sea Watch e in particolare per la decisione, presa dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, presente sull’isola, e dallo stesso Patronaggio, di far evacuare l’imbarcazione, posta sotto sequestro, facendo sbarcare i 47 migranti a Lampedusa.