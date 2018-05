Invalidità, per i pazienti oncologici arriva il protocollo veloce

Invalidità pazienti oncologici, ecco il primo protocollo sperimentale che tutela i disabili

In nome della tutela della disabilità da patologie oncologiche, è stato firmato un accordo per l’introduzione di un protocollo sperimentale d’intesa che permetterà l’attivazione tempestiva delle pratiche di invalidità presso l’INPS. L’accordo è stato siglato a tre mani dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente dell’INPS e dal Presidente degli IFO.

Il protocollo che renderà più veloci le pratiche di riconoscimento dell’invalidità per i pazienti malati di cancro avrà una durata 18 mesi. Con questo certificato, infatti, i medici potranno acquisire già durante il ricovero presso le Strutture Sanitarie tutti gli elementi necessari alla valutazione medico legale del paziente evitando al malato eventuali ulteriori esami e accertamenti. L’accordo rappresenta una novità in ambito oncologico, soprattutto perché dopo una prima applicazione nella Regione Lazio potrebbe essere applicato anche su tutto il territorio nazionale. Il protocollo rientra negli obiettivi perseguiti dalla Regione Lazio e dell'INPS di favorire al massimo le collaborazioni istituzionali e di migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. La presenza della convenzione per l'accentramento degli accertamenti per l'invalidità civile, firmata tra l'INPS e la Regione Lazio nel dicembre 2017, consentirà, inoltre, agli interessati di essere sottoposti a un'unica visita INPS. In aggiunta, nei casi di documentata gravità della patologia, il giudizio medico per il rilascio delle prestazioni di invalidità potrà essere espresso agli atti con la certificazione specialistica oncologica della struttura abilitata, evitando quindi anche la visita INPS.