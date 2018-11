Investe e uccide la ex dopo una lite. Prende solo 4 anni per omicidio stradale

Muore dopo lite con ex nel Napoletano, condanna per omicidio stradale

E' stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale Giuseppe Varriale, imputato nel processo sulla morte di Alessandra Madonna, la ragazza di 24 di Melito, in provincia di Napoli, morta il 7 settembre 2017. La ragazza si era aggrappata allo sportello dell'auto dell'ex compagno al termine di una lite sotto casa, in un parco. Il gip del Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto Varriale colpevole di omicidio stradale e non di omicidio volontario cosi' come invece chiedeva la Procura aversana che due settimane fa aveva chiesto 30 anni di carcere. Urla disperate della mamma di Madonna, dopo la sentenza, che ha anche minacciato di uccidersi.

La procura aveva chiesto 30 anni

Delusione per la famiglia della vittima. "Avevamo chiesto una sentenza esemplare e invece probabilmente chi ha ucciso la povera Alessandra Madonna non fara' neanche un giorno di carcere o restera' privato della liberta' per pochissimo tempo. Non commentiamo le sentenze - dichiarano il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha seguito sin dall'inizio la tragica vicenda a fianco dei familiari - ma dobbiamo esprimere tutta la nostra delusione per come si e' evoluta questa tragedia. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia della povera Alessandra che deve farsi forza ancora una volta per sopportare il macigno di un dolore sempre piu' forte. I genitori della vittima hanno dovuto anche sopportare che le immagini della figlia morta continuassero ad essere usate sui social per promuovere pagine di e-commerce".