Investita dalla metro: uomo ripreso mentre spinge la donna

Una telecamera di sorveglianza avrebbe ripreso un uomo spingere la donna 47enne peruviana all'arrivo del convoglio che l'ha Investita alla stazione Eur Fermi della linea B di Roma. L'uomo si sarebbe poi allontanato tra la folla di passeggeri presenti in quel momento sulla banchina. Qualcuno l'avrebbe indicato come responsabile, ma l'uomo e' riuscito a scappare. E sulla vicenda sono in corso indagini della squadra mobile di Roma. Da chiarire se si tratta del gesto di un folle o di una persona che conosceva la vittima, ancora ricoverata in gravi condizioni.