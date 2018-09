Invitava donne nei ristoranti di lusso, poi le lasciava col conto da pagare: Paul Guadalupe arrestato

Invitava a cena in ristoranti di lusso donne incontrate in un sito di single, poi scappava lasciandole col super-conto da pagare. Un vero e professionista del mangia e scappa. Paul Guadalupe Gonzalez ha fatto questo giochetto con ben 12 donne in altrettanti ristoranti stellati della zona di Pasadena, in California. Ostriche, sushi, aragoste, champagne: Paul era brillante nell'ordinare, tanto poi al momento buono si inventava una scusa ('devo fare una telefonata') e scappava dal ristorante.

Lasciando la fanciulla di turno col conto in mano. Un paio di ristoratori con eleganza aveva abbonato la spesa alla donna truffata di turno. Ora la carriera di Guadalupe è finita: arrestato. Sul suo capo pendono 12 accuse tra cui furto, frode ed estorsione. E rischia sino a 16 anni di carcere.