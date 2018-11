"Io vivo con un rene solo". La rivelazione di Mario Monti

Mario Monti ha rivelato un dettaglio sulla sua salute. Ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre, l'ex presidente del Consiglio, rispondendo a un commento sul "dare un rene all'Europa", ha detto che lui vive con un solo rene. Una confessione mai fatta prima.

L'ex premier "tecnico" ha poi spiegato, rispetto alla manovra e alla trattativa con Bruxelles da parte del governo giallo-verde, che "non so se il peggio sia passato, ci sono fattori negativi che possono far salire lo spread e fattori positivi che possono farlo scendere".