Iraq, feriti gravi tre militari. Di Maio: 'Missione incarna i nostri valori'

Iraq: Di Maio, missione incarna tutti i nostri valori

"La missione in Iraq è una missione di formazione ai militari iracheni che combattono contro Isis. E' una missione che incarna tutti i valori del nostro apparato militare", lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Unomattina. Quanto ai feriti, "posso dirvi che non sono in pericolo di vita ma alcuni di loro hanno riportato ferite serie. Il pensiero va alle loro famiglie".

Iraq: un militare italiano amputato, un altro gravi lesioni

Nessuno dei militari italiani feriti a Kirkuk in Iraq è in pericolo di vita, ma uno rimasto ferito è stato amputato a una gamba, un altro ha subito gravi lesioni interne e un altro ha riportato danni al piede. Lo ha riferito Nicola Lanza de Cristoforis, comandante interforze, intervistato da Rai News 24.