Isis, ecco la lista delle chiese da colpire a Natale

Isis ha stilato una lista in arabo di migliaia di chiese negli Stati Uniti esortando i loro 'seguaci' a colpirle con ogni mezzo durante le feste di Natale. Secondo quanto riferisce il sito Usa vocativ.com la lista e' apparsa sul sistema criptato di messaggistica Telegram usato dai jihadisti sunniti. La lista e' apparsa per la prima volta mercoledi', due giorni dopo l'attacco al mercato di natale di Berlino ad opera del tunisino Ani s Amri.

Isis: chiese nel mirino a Natale

Un utente che si chiama "Abu Marya al-Iraqi" ha postato un messaggio in arabo in cui esorta a trasformare "le feste di Natale e di Capodanno in un bagno di sangue" e annuncia il piano del gruppo, battezzato sui social "Secrets of Jihadis", di utilizzare la loro rete di lupi solitari per "trasformare in un film dell'orrore grondante sangue il capodanno cristiano".

Isis, bagno di sangue a Natale

I messaggi apparsi su Telegram forniscono anche istruzioni per preparare ordigni e armi. Un altro gruppo che si fa chiamare "i figli dell'Islam" esorta a colpire oltre alle "chiese" anche "gli hotel piu' noti, i caffe affollati,. Le strade, i mercati e i posti pubblici" e ha a sua volta pubblicato una lista di obiettivi negli Usa, in Canada, Francia e Olanda.