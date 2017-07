Bacio Isoardi il web sentenzia: "complotto" di Berlusconi contro Salvini? FOTO

La copertina di Chi, che ritrae il bacio appassionato di Elisa Isoardi, compagna di Matteo Salvini, e l'avvocato Matteo Placidi a Ibiza, sta spopolando sui media; e sui social è tutto un dilagare di sospetti e dietrologie. L'ipotesi che va per la maggiore tra gli "internauti" appassionati di gossip mette d'accordo anche gli aspiranti politologi del web e cioè il presunto zampino di Silvio Berlusconi nello scoop firmato ancora una volta Alfonso Signorini.

In soldoni secondo i Poirot e le Miss Marple da tastiera, Signorini, direttore di Chi, avrebbe sbattuto - mandante occulto il Cavaliere - il bacio in copertina del giornale per infliggere un colpo letale alla popolarità di Matteo Salvini, principale rivale di zio Silvio come capo supremo del centrodestra. Il lider maximo della Lega Nord colpito nel suo onore di maschio che non deve chiedere mai... Un piccolo esempio di quella che è definita cyberwar, guerra digitale, cibernetica, volta a screditare l'avversario politico con ogni mezzo lecito e illecito veicolato via web. Un'ipotesi che, seppur campata in aria e quasi fantascientifica, ha un suo perché dal punto di vista politico. Insomma, in attesa di conoscere nuovi dettagli su questo presunto triangolo bollente tra la conduttrice TV, il politico rampante e l'aitante avvocato di grido, sotto l'ombrellone si scatenano le malelingue e le fantasticherie più mirabolanti.

E ancora una volta, come in tante estati da vent'anni a questa parte, è più che mai Silvio Berlusconi il protagonista incontrastato del panorama mediatico italiano.