Istanbul, un altro nome per il killer: sarebbe l'uzbeko Abdulkabir Masharipov

Ha un altro, nuovo nome e un nuovo volto il presunto attentatore di capodanno a Istanbul, autore della strage del locale Reina: secondo i media turchi l'ultima pista seguita dalle forze di sicurezza turche porterebbe al cittadino uzbeko di nome Abdulkadir Masharipov, il cui nome in codice sarebbe Abu Muhammed Horasan.

I condizionali sono tutti necessari, visto che sull'identità dell'attentato non c'è ancora alcuna ufficialità e tutti i nomi fatti circolare sui media si sono rivelati un buco nell'acqua. Prima era stata divulgata una foto presa da camere di sicurezza, di un ambulante che non c'entrava nulla ed è stato costretto a presentarsi alla polizia per discolparsi; poi si è detto che il killer arrivava dal Kirgikistan o dall'Uzbekistan; poi c'è stata la pista cinese, con il killer che sarebbe stato un uiguro; e ancora, i media hanno incolpato il kirghiso Iakhe Mashrapov, che almeno condivide con l'identificazione di oggi una netta somiglianza nel cognome e inoltre, per sua fortuna, non era a Istanbul la notte di capodanno. A quel punto è tornata a salire la pista uigura, fino all'ultimo nome dell'uzbeko.

Secondo Hurriyet, Masharipov era giunto a Istanbul dalla provincia di Konya il 15 dicembre. Il quotidiano aggiunge che una cellula uzbeka dell'Isis a Konya continua a fornire appoggio a Masharipov. Ora non resta che aspettare l'attendibilità di quest'ultima pista.

Pe ora le certezze sono poche e tutte ruotano attorno al momento della strage. Intorno all’una e un quarto del mattino di capodanno, il killer del Reina è arrivato in taxi fermandosi a qualche minuto di cammino dal locale. Il tassista viene subito identificato e trascorre la notte a rispondere agli inquirenti. Pare abbia preso la corsa nel quartiere di Zeytinbornu: la mattina di martedì 3 gennaio, dopo un’indagine sul terreno, è scattato un blitz con arresti. Poco utili come altri - almeno una dozzina - eseguiti in questi giorni su “presunti collaboratori” del killer.

L’altra arma per le indagini sono i video delle telecamere di sicurezza. Quella all’ingresso ha registrato l’arrivo di un uomo con una specie di parka scuro con cappuccio ingombrante. Ha sparato raffiche in strada, ha sparato a una ragazza con la maglia rossa all’ingresso; ha sparato a due uomini davanti alla porta che annaspavano tentando di nascondersi e fuggire, poi è entrato nel locale. Il volto del killer è sgranato. Si riconoscono i tratti somatici orientali, asiatici.

Ci sono solo alcuni fermo immagine dell'interno del locale. La strage è già avvenuta. Il killer si sta spogliando dei suoi abiti, tra cui uno strano berretto che sembra il pon pon di Babbo Natale. I testimoni hanno detto di aver visto sparare da luoghi diversi. Erano più di uno, hanno detto alcuni. Una donna era convinta fossero in tre. Forse l’agente responsabile della sicurezza aveva risposto al fuoco, prima di essere ucciso. Un po' di chiarezza arriva solo dopo molte ore dal primo ministro Binali Yldirim: nessun Babbo natale e un solo killer in azione. E aggiunge: "Qualsiasi altra informazione non è vera".

I testimoni raccontano un’azione da professionista: il kalashnikov e i piccoli esplosivi con cui coprire il tempo necessario a ricaricare; la freddezza con cui ha ucciso a bruciapelo; il passaggio in cucina per ripulire l’arma dalle impronte; l’orrore, l’angoscia di chi si è barricato nei bagni, di chi si è finto morto. Dettagli, nulla che aiuti a catturar l'assassino che, così come è arrivato, prende un taxi e sparisce.