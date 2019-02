Istat: nascite in calo. Figli si fanno sempre più tardi. Età media 32 anni

Nascite in calo tra le donne italiane ma anche tra le straniere. Nel 2018 l'Istat stima 8mila bambini italiani e un migliaio di bambini stranieri in meno rispetto all'anno precedente. In assoluto i nati italiani sono stimati in 358mila, mentre i nati da cittadine straniere sono stimati in 91mila, pari al 20,3% del totale. Al calo delle nascite si accompagna una fecondita' rimasta stabile, pari a 1,32 figli per donna, e un calendario della maternita' sempre piu' spostato in avanti. L'eta' media al parto continua a crescere, toccando per la prima volta la soglia dei 32 anni. La Provincia autonoma di Bolzano si conferma l'area piu' prolifica del Paese con 1,76 figli per donna.