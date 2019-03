Italiaonline condannata per inadempimento contrattuale

Italiaonline s.p.a. (proprietaria dei portali web Libero.it e Virgilio.it),al termine di un giudizio durato circa quattro anni è stata condannata dal Tribunale di Milano a risarcire i gravi danni arrecati a Uomini e Affari s.r.l. (Editrice della testata giornalistica on line Affaritaliani.it) per inadempimento contrattuale.

Con la sentenza il giudice ha accertato che, per tutta la durata del rapporto che ha legato Uomini e Affari attraverso Affaritaliani.it. a Italiaonline quest’ultima ha posto in essere una condotta contraria al contratto e lesiva della visibilità e della diffusione del giornale Affaritaliani.it.



Nella pratica, a fronte di una clausola negoziale che prevedeva l’obbligo di IOL di indirizzare l’utente di Libero.it su Affaritaliani.it, l’accesso ne è stato continuativamente impedito per la presenza di una pagina “intermedia” (creata unilateralmente da IOL) in cui il contenuto della notizia era riportato senza nessun richiamo o riferimento al giornale che ne aveva curato la redazione. In questo modo – afferma il Tribunale di Milano - è stata tolta visibilità al giornale e, nel contempo, valore alla inserzioni pubblicitarie ivi pubblicate, privando Uomini e Affari s.r.l. dei relativi ricavi, realizzati al contrario dalla sola Italiaonline.

Il Tribunale ha anche accertato che, contravvenendo al principio generale della buona fede contrattuale (che governa i rapporti negoziali in ogni sua fase), IOL si era parimenti avvalsa dei contributi giornalistici predisposti dalla redazione di Affaritaliani per la elaborazione di una newsletter inviata alla propria clientela senza riconoscere alcunché a Affaritaliani.it per l’attività svolta e lucrando in totale autonomia sugli incassi derivanti dalla pubblicità.

La sentenza emessa dal Tribunale di Milano all’esito del giudizio, nel quale Uomini e Affari è stata assistita dallo Studio Legale de Tilla (Milano), costituisce un ulteriore esempio di condanna di contraente “forte” per violazioni poste in essere a carico della parte contrattuale più debole. E stabilisce un principio giusprudenziale importante in materia di diritto d’autore.