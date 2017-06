Italo, treno sull'Alta Velocità bloccato 6 ore nel Frusinate

Sono rimasti bloccati per sei ore all'interno di un treno "Italo" della tratta superveloce di ferrovie dello Stato. Circa 400 di passeggeri da Napoli diretti a Roma, sono rimasti fermi per oltre sei ore nelle campagne della Ciociaria, lungo la linea ad alta velocita'. Il treno superveloce sul quale viaggiavano, infatti, per un'improvvisa avaria si e' bloccato nel tratto compreso tra le stazioni di Morolo ed Anagni, ai confini con la provincia di Roma. A dare l'allarme sono stati gli stessi addetti alla conduzione del treno ed il personale presente a bordo.

In pochi minuti sul posto sono arrivate le ambulanze dell'Ares 118, i carabinieri, la protezione civile e anche due elicotteri adibiti al trasporto dei feriti. Questo perche' a bordo dell'"Italo" diverse persone avevano iniziato a manifestare malori. Fortunatamente nulla di grave ma solo un forte stato di agitazione dettato dalla paura di essere rimasti bloccati in piena campagna. Trasferito presso l'ospedale di Anagni anche un bambino di pochi mesi. Il treno e' ripartito poco dopo le 15.30 senza che ci fosse la necessita' di trainarlo. I tecnici Tav, infatti, sono riusciti a riparare il guasto