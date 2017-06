Ius soli, una fortuna per l'Italia senza figli

Se non li facciamo noi ben venga 'prendere' i figli da chi li fa, regolarmente farli studiare e soprattutto farli crescere con l'orgoglio di essere profondamente italiani.

Nel 2015 abbiamo fatto registrare in Italia un tasso di natalità fra i più bassi al mondo. Meno italiani e meno bambini ( qualcosa come 86000 persone in meno in un anno ) in un trend decrescente che non accenna a cambiare.

IUS SOLI. L'EGOISMO DELLE COPPIE CHE VOGLIONO FIGLI



Prima o poi, aldilà della sterile presa di coscienza dei dati Istat, questo problema lo avremmo dovuto considerare seriamente.

Purtroppo questo aspetto non è certamente stato considerato dallo spettacolare egoismo che ha riempito e riempie i cuori e le anime di coppie di trenta/quarantenni incapaci di andare oltre il loro legittimo ma incomprensibile desiderio di non fare figli.

Questa evidenza e scelta porta dritti dritti alla decisione del Governo, responsabile e non certo marziana, di dare il diritto di cittadinanza a chi è nato nel nostro paese da una coppia di cui almeno uno è italiano.

Molti altri sono i paletti che evitano l'arrivo indiscriminato di puerpere pronte a figliare appena atterrate in territorio italiano. Regole serie che non danno spazio a tutti.

IUS SOLI. UNA LEGGE DI VALORE ETICO ED ECONOMICO

La legge ha però un senso completo non solo dal punto di vista etico ma pure da quello economico.

Aldilà del fatto, poco conosciuto, sia dai pentastellati che dai leghisti che dall'estrema destra, che sullo ius soli non stiamo facendo altro che adeguarci alle più avanzate democrazie europee.

Integrare non significa soltanto raccogliere qualcuno da un barcone e piazzarlo un paio d'anni in un centro d'accoglienza, dove l'aspetto migliore è il termine accoglienza, e dove chi guadagna è solo l'opacità di certe organizzazioni.

Integrare significa regolarizzare, farli studiare, far assorbire la nostra cultura diffondendo a piene mani l'amore per il nostro paese.

Fare capire al giovane che(fra l'altro è nato in Italia), è davvero una fortuna e un grande regalo l'essere italiano.

IUS SOLI. I CONTI PENSIONISTICI IN EQUILIBRIO



Il senso economico è ancora più importante. Quelle teste pensanti del M5S o della Lega o di Casa Pound ci saprebbero dare risposte serie su come mantenere in equilibrio i conti del sistema pensionistico nazionale?

Un equilibrio reso instabile da una diminuzione della forza lavoro che paga i contributi e da una crescita esponenziale ( sia in termini di numeri effettivi che di anni di pagamenti) di una base di pensionati che si allarga e che fortunatamente vanta un aumento della vita media.

IUS SOLI. PIÙ TERRORISMO IDEA DISCUTIBILE

Infine l'idea che così si aumenterebbe il rischio terrorismo è davvero poco condivisibile.

Alla base del terrorismo vi è spesso in primis un'ideologia religiosa malsana che non ha le radici qui da noi e poi in seconda battuta da una forte e radicata diseguaglianza fra le persone.

Aiutali, acculturali, mischiali e vedrai che solo una piccolissima minoranza non accetterà e magari sposerà le logiche perverse del terrorismo.

Ma la grande maggioranza sarà fiera e orgogliosa di essere italiana.

E lo ius soli significa aprire.