"Ivanka Trump è incinta", ma arriva la smentita

Usa: voci su Ivanka Trump incinta, ma arriva smentita

Non e' incinta. Dopo un'intera giornata di speculazioni, una persona vicina a Ivanka Trump, citata dal Washington Post, ha chiarito che la figlia e consigliera del presidente Donald Trump non aspetta nessun bambino. Le voci di una sua possibile gravidanza erano iniziate a girare sui social network subito dopo il post di Ivanka in cui faceva gli auguri al marito Jared Kushner per il suo trentasettesimo compleanno. Ad accompagnare la frase, una vecchia foto di loro due insieme, in cui lei era ritratta con il pancione in evidenza e una mano sul grembo.

Nonostante l'hashtag #Throwback rendesse chiaro che si trattasse di una immagine scattata tempo prima, tantissimi giornali americani hanno iniziato a titolare sulla possibilita' che quello fosse un messaggio velato per comunicare che il presidente sarebbe diventato ancora una volta nonno. Ivanka infatti e' molto precisa nel curare la sua immagine sui social network e ogni suo post e' fondamentale per veicolare l'immagine che lei vuole dare di se stessa. Su Twitter sono stati tantissimi i messaggi di congratulazione. Ma per il momento non c'e' nessun bambino per la figlia del presidente. Lo ha confermato appunto una fonte ripresa dal giornale della capitale.