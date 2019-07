Jesolo: baby gang insulta e picchia tre bagnini

Una baby gang multietnica composta da circa trenta ragazzi - tutti giovanissimi, molti dei quali tra i 15 ed i 16 anni, tra italiani e stranieri, residenti a Treviso città e provincia - ha aggredito, offeso e picchiato selvaggiamente tre bagnini addetti al salvataggio sulla spiaggia di Jesolo, alla Torretta 16 all'interno del Consorzio Trieste, mandandoli in ospedale. Il pestaggio è avvenuto ieri pomeriggio: una vera e propria azione punitiva progettata per lavare l'onta di essere stati spostati da dove, al mattino, si erano posizionati, ovvero a ridosso della torretta (cosa non consentita, per questioni di sicurezza). L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente, e ha permesso di identificare subito alcuni dei responsabili.