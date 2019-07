Incidenti stradali, drammatico sabato sera: 10 giovani vittime

Grave incidente intorno all'1.30 a Jesolo (Venezia): quattro ventenni sono morti dopo che la loro auto e' finita in un canale, ferita una ragazza. L'auto con a bordo tre ragazzi e due ragazze e' andata giu' nel canale dopo la perdita di controllo da parte del conducente per cause ancora tutte da chiarire. I primi soccorsi sono stati dati da alcuni giovani stranieri di passaggio che sono riusciti a estrarre la ragazza ferita e altri tre poi dichiarati morti dal personale medico del Suem 118. I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento e da Mestre, con l'autogru hanno agganciato l'auto e recuperato l'ultima persona rimasta all'interno, anche questa deceduta. Le vittime sono tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e 23 anni, tutti della zona di San Dona' (Venezia). La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro, sul posto anche i carabinieri.

Un'altra vittima a Jesolo

Alle 5 circa, i pompieri sono anche intervenuti in via Roma Sinistra sempre a Jesolo per un'auto finita contro un platano: deceduto il conducente.

Cesena, auto si ribalta e finisce in fosso: morti sul colpo 4 giovani

Quattro giovani sono morti sul colpo dopo un brutto incidente stradale a Cesena. La loro auto, una Seat Leon, è uscita fuori strada e si è ribaltata finendo in un fosso. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Forlì. Le vittime sono quattro cittadini rumeni. Il ragazzo che era alla guida aveva 37 anni. Più giovani gli altri passeggeri, di 19, 17 e 14 anni.

Schianto in Liguria: un morto

In Liguria sulla A7 Genova-Serravalle Scrivia, poco prima delle 4 di domenica sul tratto tra Genova Bolzaneto e Serravalle Scrivia, in direzione del capoluogo regionale ligure, un sinistro mortale è avvenuto all'altezza del km 127. E' rimasta coinvolta una sola autovettura e una persona è morta, mentre due sono rimaste gravemente ferite.