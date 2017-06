Johnny Lo Zingaro non si presenta a lavoro. Si teme l'evasione dal carcere

CARCERI: JOHNNY LO ZINGARO NON SI PRESENTA AL LAVORO, SI TEME EVASIONE

Da questa mattina si sono perse le tracce di Giuseppe Mastini, ergastolano noto come Johnny lo Zingaro. L'uomo, che era in semilibertà, a quanto si è appreso , dopo aver lasciato il carcere di Fossano non si è presentato al lavoro a Cairo Montenotte, in provincia di Savona.

Dal 1989 è condannato all’ergastolo e sta scontando la pena nel carcere di Fossano. Il suo curriculum criminale conta una lunga serie di morti ammazzati. La sua amicizia con Giuseppe Pelosi gli è valsa anche il sospetto di essere stato complice nell’omicidio di Pier Paolo Pasolini.