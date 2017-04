Jonathan Demme è morto. Fu il regista de "Il silenzio degli innocenti"

Morto Jonathan Demme, regista del Silenzio degli Innocenti

Il mondo del cinema e' in lutto. A 73 anni e' morto Johathan Demme, regista famoso per 'Il silenzio degli Innocenti' e 'Philadelphia'. Secondo Variety, Demme era affetto da un cancro all'esofago ed e' morto a New York per complicazioni legate sia al tumore che al cuore. Il regista deve appunto la sua fama soprattutto al celebre film con Jodie Foster e Anthony Hopkins, per il quale vinse l'Oscar per la miglior regia, ma anche per avere toccato un tema come l'Aids in 'Philadelphia' con Tom Hanks.