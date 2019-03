Joseph Nissim morto a 100 anni: era il patron di Rio Mare e della Simmenthal

E' morto ieri sera a Milano Joseph Nissim, il fondatore del gruppo Bolton, multinazionale milanese con 12 stabilimenti e oltre 5 mila addetti che controlla una cinquantina di marchi di prodotti di largo consumo fra i quali Simmenthal, Rio Mare e Omino Bianco. Nissim aveva da poco compiuto 100 anni, come aveva ricordato solo pochi giorni fa, in occasione della giornata dei Giusti, il figlio Gabriele, fondatore di Gariwo-Foresta dei Giusti. Ebreo di origine greca, era giunto in Italia 70 anni fa, subito dopo la Guerra. Considerato un "pioniere del marketing", ha lanciato e reso famosi marchi alimentari e di prodotti della casa fra i piu' diffusi in Italia (dove il gruppo realizza il 44% delle sue vendite) e in tutto il mondo.