Kenya, attentato in un centro commerciale. Rapita volontaria italiana 23enne

Kenya: rapita una volontaria italiana 23enne

Una giovane volontaria italiana 23enne e' stata rapita sulla costa del Kenya. Lo ha riferito il capo della polizia kenyota Joseph Boinnet secondo cui il rapimento sarebbe avvenuto ieri sera intorno alle 20 ora locale, nella contea di Kilifi. Nell'attacco altre cinque persone sarebbero rimaste ferite. Il motivo dell'attacco non e' ancora chiaro, secondo quanto ha riportato Boinnet all'Associated Press. Nella zona ci sono stati rapimenti di altri stranieri da parte dei fondamentalisti islamici.

La giovane volontaria italiana lavora per Africa Milele Onlus, una Ong attiva nella zona, ha riferito la polizia keniota su Twitter, precisando che nell'attacco gli uomini armati hanno "sparato indiscriminatamente" ferendo 5 persone, tra cui due ragazzini di 10 e 12 anni le cui condizioni sono stabili. In ospedale e' stato anche ricoverato un 23enne, colpito al petto, le cui condizioni sono invece critiche, insieme ad altri due giovani feriti uno al ginocchio e l'altro alla coscia. La polizia sta lavorando "per scovare i criminali", hanno assicurato. L'attacco e' avvenuto intono alle 8 di sera, ora locale, nel centro commerciale di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, sulla costa.