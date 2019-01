Kenya: forte esplosione e spari in hotel a Nairobi. Tre morti

Una forte esplosione e degli spari sono stati uditi in un complesso composto da un hotel e alcuni uffici in un elegante quartiere di Nairobi. "C'era una bomba, ci sono un sacco di spari", ha riferito un uomo che lavora nel complesso del Dusit Hotel. L'esplosione è stata udita anche nella redazione dell'agenzia, situata a più di 5 chilometri di distanza. Una guardia privata di sicurezza ha fatto riferimento a "banditi". Diverse automobili hanno preso fuoco. Tre morti, quattordici feriti e diversi ostaggi.





KENYA: TESTIMONI PARLANO COMMANDO ARMATO 4 PERSONE

Testimoni hanno riferito alla Bbc di un commando armato di quattro persone arrivato in auto all'hotel Dusit di Nairobi. Agenti delle forze di sicurezza riferiscono intanto al quotidiano The Star che vi sarebbero vari ostaggi all'interno dell'hotel. "Siamo stati informati di una sparatoria attorno al Dusit Hotel. Abbiamo inviato sul posto l'Unità antiterrorismo", ha detto il portavoce della polizia nazionale, Charles Owino, citato dal quotidiano keniota Star, che riporta sul sito immagini di tre auto in fiamme e di una alta colonna di fumo nero. Testimoni sul posto riferiscono di uno o due esplosioni, seguite d colpi d'arma da fuoco.

KENYA: EVACUATI EDIFICI ATTORNO AL DUSIT HOTEL

Sono stati evacuati tutti gli edifici attorno al Dusit Hotel di Nairobi, dove è in corso un attacco armato. Lo scrivono i media locali, spiegando che l'operazione si è svolta sotto la direzione della polizia e la sorveglianza di un elicottero. "La polizia conferma che c'è stato un attacco al numero 14 di Riverside drive. L'area è stata isolata e gli automobilisti devono usare altre strade", si legge in un tweet della polizia

KENYA: BBC, AL SHABAAB RIVENDICANO ATTACCO A NAIROBI

In una telefonata alla BBc, un portavoce degli al Shabaab somali ha rivendicato la responsabilità "dell'operazione in corso a Nairobi", a nome del gruppo terrorista islamico.