Kenya, rapina violenta in villa: uccisa una donna italiana, ferito il marito

Kenya: media, rapina a Mombasa uccisa una donna italiana

Una donna italiana è rimasta vittima di una rapina nella sua villa a Mombasa in Kenya. Lo riferisce il corrispondente del sito internet Africa Express. Nel corso della aggressione sarebbe rimasto ferito anche il marito della donna, ricoverato in ospedale sembra non in pericolo di vita.

I due italiani rimasti vittima della rapina a Mombasa trascorrevano parte dell'anno in Kenya. La coppia di origine e' di Cremona e l'uomo sarebbe un imprenditore. La Farnesina segnala che l'ambasciata italiana a Nairobi e il consolato di Mombasa sono attivati per prestare la necessaria assistenza.