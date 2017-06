Kering Eyewear, class action sul made in Italy: "Occhiali fatti in Cina"

KERING, FALSO MADE IN ITALY? "OCCHIALI PRODOTTI IN CINA"

Un altro colosso del mercato internazionale sulla graticola per l'etichettatura sulla provenienza dei propri prodotti. E' il caso di Kering e in particolare sulla gamma eyewear di occhiali del colosso francese. Il big degli occhiali è accusato di aver utilizzato la dicitura "made in Italy" anche se in realtà gli occhiali sarebbero prodotti in Cina.

A dare il via al caso, come spiega Pambianco News, è stata Selima Optique, una boutique di occhiali di lusso con diversi negozi a New York e in Francia, che ha fatto causa a Kering Eyewear con l'accusa di produrre le varie parti degli occhiali in Cina, per poi spedirle in Italia, dove vengono assemblate.

KERING RESPINGE LE ACCUSE, MA PARTE LA CLASS ACTION

Kering ha respinto le accuse, affermando che “gli occhiali di lusso del gruppo Kering sono interamente prodotti in Italia ed etichettati in conformità con tutte le leggi vigenti”. Selima Optique non vende e basta, ma produce una propria linea e dunaque sostiene di essere stata danneggiata non solo in qualità di rivenditore ma anche di produttore. Per questo Selima ha chiesto ai fiudici di consentire l'ingresso nella causa di altri soggetti costituendo una class action.