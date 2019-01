Kevin Spacey a processo per le accuse di molestie. Lui: "Sono innocente"

Kevin Spacey a processo per le accuse di molestie

Kevin Spacey a processo per molestie: si dichiara innocente ma il giudice gli ordina di stare lontano dalla presunta vittima.

Kevin Spacey a processo per le accuse di molestie: IL PROCESSO

Il premio Oscar, arrivato in una sala gremitissima, si è dichiarato "non colpevole" nella prima udienza del processo in cui è accusato di molestie di un giovane. Il giudice del tribunale di Nantucket, nello stato americano del Massachusetts, ha ordinato a Spacey, 59 anni, di non avvicinarsi all'uomo. L'accusa riguarda una molestia che sarebbe avvenuta nel 2016 in un bar.

L'ex attore di "House of Cards" si è presentato oggi di fronte al giudice per rispondere alle accuse di molestie che si sono abbattute su di lui un anno fa.

Kevin Spacey a processo per le accuse di molestie: IL CASO

L’attore di Hollywood già accusato più volte di molestie sessuali ai danni di un miniore, il prossimo 7 Gennaio, dovrà presentarsi in tribunale di Nuntucket per difendersi da un’altra accusa che finirebbe per rovinare ulteriormente la sua carriera.

Kevin Spacey a processo per le accuse di molestie: LE ACCUSE

Le accuse a suo carico fanno riferimento a un episodio avvenuto nel 2016 ai danni di un barista 18enne di un bar del Nuntucket. A sporgere denuncia è stata la madre della vittima

Kevin Spacey a processo per le accuse di molestie: IL RACCONTO

Secondo il racconto dell’accusatore, il barista era di turno al Club Bar e aveva incontrato l’attore. Spacey avrebbe offerto dell’alcol al giovane, vantandosi delle sue dimensioni e delle prestazioni sotto le lenzuola. Ad inchiodare l’attore ci sarebbe però un video dato che la presunta violenza sarebbe avvenuta all’interno del locale.

Kevin Spacey a processo per le accuse di molestie: I FATTI

Spacey avrebbe importunato il ragazzo strusciando le sue parti intime sul malcapitato. La madre che ha sporto denuncia afferma: “La vittima qui è mio figlio. Non aveva idea che quell’attore famoso fosse un predatore sessuale.” Non è tutto: a confermare la violenza anche la ragazza del barista che avrebbe mostrato uno scambio di messaggi.

Kevin Spacey a processo per le accuse di molestie: IL VIDEO DI NATALE

A Natale Kevin Spacey era tornato in un video dopo un lungo periodo di silenzio, scagliandosi verso chi lo accusa di essere un predatore. “Non pagherò il prezzo di quello che non ho commesso”