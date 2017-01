Kirghizstan, aereo turco cade sulle abitazioni: almeno 36 morti

Un aereo da carico turco è precipitato questa notte nei pressi dell'aeroporto di Bichkek, nel Kirghizstan. Il velivolo si è abbattuto su alcune abitazioni nei pressi dello scalo aereo. Nel disastro sono morte almeno 36 persone, tra cui sei bambini. I soccorsi stanno operando nella zona del disastro e si teme che il bilancio possa essere ancora più grave. Nella caduta dell'aereo sono andate distrutte 35 case di un villaggio, Datcha-Suu, nelle vicinanze dello scalo aereo internazionale. Secondo le prime informazioni, le cause della tragedia potrebbero essere dovute al maltempo che in quel momento si stava abbattendo sulla zona. L'aereo da carico operava per la compagnia Turkish Airlines ed era partito da Hong Kong.