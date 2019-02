Klaus Davi chiede la revoca della scorta alla prefettura di Reggio Calabria

Qualcuno la rivendica, qualcuno non la vuole piu. A quanto apprende Affari Italiani il massmediologo Klaus Davi per il quale il Comitato Ordine e Sicurezza ha predisposto una tutela (affidata agli agenti della Digos) ha chiesto al Prefetto di Reggio Calabria dottor Michele di Bari ‘l’esonero della tutela”. Secondo quanto appreso, il massmediologo avrebbe motivato la sua rinuncia con il fatto che “la presenza di agenti durante i servizi rende impossibile di svolgere il mio lavoro nei territori di Ndrangheta e di mafia. Concepita con le migliori intenzioni, l’effetto è che si creano ‘diffidenze’ da parte dei boss che poi rinunciano a fare dichiarazioni e compromettono - sia chiaro del tutto involontariamente - il servizio. “Pur apprezzando profondamente l’espressione di tutela dedicata dai Membri partecipanti al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla mia Persona, con la presente chiedo formalmente a sua eccellenza di non Disporre alcun servizio a tal fine, assumendomi fin d’ora tutte le Responsabilità riferite, per la mia incolumità personale, a tale Richiesta. Sicuro del favorevole accoglimento porgo cordialità” si legge nella richiesta.

Klaus Davi è autore di numerosi reportages sulla criminalità organizzata per i quali ha riportato il Premio Borsellino per il giornalismo edizione 2018. L’ultimo realizzato a Pelrmo è dedicato al clan degli Inzerillo https://www.youtube.com/watch?v=hHakvp_kzgU