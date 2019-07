Klaus Davi svela la fuga del boss Pelle e rinnova con Mediaset

Colpaccio del massmediologo Klaus Davi,giornalista ma anche imprenditore nel settore della comunicazione, che svela la fuga del boss Pelle detto Ciccio Pakistan , uno dei pesi massimi della mafia calabrese, fuggito l’11 giugno senza che se ne sapesse nulla. Notizia finita in queste ore sui giornali sudamericani, canadesi e australiani. Davi, venuto in possesso della notizia, ha impiegato poco a verificarla. Nei territori di Ndrangheta è ormai popolarissimo, ed è uno dei pochi giornalisti che bussa alle case dei pesi massimi della mafia come documentato da decine di filmati in testa alle classifiche di You Tube. Al punto che la sua intervista al boss Inzerillo ha sfondato il tetto delle 100 mila visualizzazione quintuplicando le views perfino di grandi giornali. Davi non è tenero nelle sue inchieste e ha collezionato decine di querele da personaggi come Demetrio Lo Giudice dalla vedova di Paolo De Stefano , persino da Giovanni Tegano.Un anno fa svelò lì aggressione proprio del rampollo di mafia. Il Tegano che pestò il politico Francesco Meduri di Fratello di Italia. “Notizia che appresi direttamente nel quartiere Archi dove ho anche affittato una casa,”

Un anno dopo la questura fece arrestare il Tegano ma fece finta che l’inchiesta di Davi non fosse mai esistita, ignorandola c’è da dire poco elegantemente . Poco male. Davi, per nulla intimidito dalla ‘censura di Stato’, ha continuato imperterrito il suo lavoro nei territori. Come è noto, è stato eletto consigliere comunale a San Luca, un paese assolutamente strategico per osservare i movimenti all’interno delle ‘Ndrine. Pare che la notizia della fuga possa essergli stata data proprio da ambienti sanluchesi, ma lui smentisce fermamente . Conferma invece i rapporti diretti con il Pakistan e con i Pelle-Morabito . “Mi contattò’ per fare una intervista sulle sue condanne ma poi non se ne fece nulla.” Sono molte le famiglie di cui Davi sa parecchi segreti (posso scrivere solo un decimo di quello che so) , tra questi i Pesce, i De Stefano, i Tegano. “La strategia? Cerca il dissenziente e trovi la miniera.

Davi in forza a Mediaset, cura una rubrica di successo dal titolo i ‘Fuori Legge’ con Paolo Liguori, direttore che ha saputo valorizzarlo, ed è apprezzato opinionista di Nicola Porro, Giuseppe Brindisi e di tutti i programmi di Videonews. Come rivela lo stesso giornalista “continuerò con loro mi trovo benissimo e Mediaset mi ha portato fortuna e mi ha dato massima fiducia.”