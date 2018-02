Kurt Cobain, la figlia canta Hallelujah su Instagram

Frances Bean Cobain, la figlia del compianto frontman dei Nirvana, ha pubblicato sui suoi canali socail ufficiali una breve clip nella quale reinterpreta "Hallelujah", la canzone originariamente scritta e interpretata da Leonard Cohen (che la incise nel 1984 per l'album "Various positions") ma che è nota ai più nella versione di Jeff Buckley datata 1994 (il cantautore la incise per il suo album "Grace"). La clip è diventata virale: ha ottenuto circa 90.000 "mi piace" su Instagram e più di 5.000 commenti.