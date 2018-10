L’acqua di Chiara Ferragni nel nuovo video virale dei The Cerebros

L’acqua firmata da Chiara Ferragni ha tenuto banco nella cronaca nazionale degli ultimi giorni entrando direttamente all’interno del dibattuto pubblico.

Per questo, non poteva non diventare la protagonista dell’ultimo video dei The Cerebros, diventato già virale in rete.

Come hanno reagito gli italiani? Ecco il divertente sketch con protagonisti Berardino Iacovone e Saraya Totonelli, cugina di Federica Nargi.

Il video ha raggiunto migliaia di visualizzazioni a poche ora dal lancio e si prospetta già un nuovo successo del web.