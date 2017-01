L'eccellenza italiana nel mondo fa sognare la sposa. Parla Antonio Riva

di Daniele Rosa



Euro piu' euro meno l'industria del matrimonio in Italia vale qualcosa come 7/8 miliardi . Sebbene che il calo dei matrimoni sia una reala', cosi come rilevano da differenti punti di vista pure Istat e Federconsumatori , il settore comunque sta crescendo in termini di aziende .



In flessione in particolare sono le prime nozze e questo a causa di differenti ragioni: una significativa diminuzione della popolazione , un aumento delle unioni libere , un incremento dell'eta' media per 'unirsi' e ultimo ma non ultimo dieci anni di crisi economica che hanno lasciato il segno , soprattutto sulle giovani coppie. La casa insieme per molti e' purtroppo ancora un sogno.



In ogni caso vuoi per sposarsi la prima volta, vuoi, soprattutto gli uomini ,riprovarci dopo un fallimento, in Chiesa , in Comune o sulla spiaggia si continua a convolare . Tutto cio' significa da un lato emozioni, felicita' , dall'altro business per tanti protagonisti della filiera matrimoniale.

Dalle bomboniere, ai video e alle foto, al noleggio auto , alle location , ai fiori per finire con l'oggetto del desiderio nella cerimonia : l'abito da sposa.

In questo serrore noi italiani non siamo secondi a nessuno. Abbiamo stilisti al top, alcuni, anche giovani, riconosciuti nel mondo.

Antonio Riva e' fra questi pochi e probabilmente il piu' conosciuto stilista di abiti da sposa oltre che in Italia , soprattutto in Giappone ,dove e' leader ,e negli Stati Uniti .

L'architetto Riva ha lasciato l'idea di dedicarsi agli interni delle abitazioni per dedicarsi invece a realizzare sogni per le spose del mondo, e il suo principale atelier in Corso Venezia a Milano di questi sogni e di magia e' veramente pieno.

'Fin da bambino - ci conferma Antonio- avevo questa passione per il disegno degli abiti. Ho potuto coltivarla e indirizzarla verso un'attivita' imprenditoriale che mi ha regalato importanti soddisfazioni anche grazie ad un periodo a New York vicino al famoso stilista Adrian Vittadini.



Come si identificano i tuoi abiti da sposa?

' Sono abiti scultorei, tridimensionali, chi viene da me vuole nell'abito un dettaglio che lo renda immediatamente riconoscibile , uno di questi ad esempio e' il Rouge , una particolare curva nel design dell'abito stesso'.



Insomma un vero e proprio architetto della moda . I tuoi abiti sono per tutti?



' Una collezione e' sicuramente rivolta ad un pubblico alto mentre un'altra , pur mantenendo lo stesso fascino , si rivolge ad un target un poco più allargato'.



I prossimi impegni ?

' I prossimi mesi sono davvero molto impegnativi con le collezioni presentate a New York in aprile , poi a maggio a Milano con Moda Sposa e a settembre a Tokio'.



E cosi' l'eccellenza italiana , con testimonial come Antonio Riva ,continua a imporsi nel mondo facendo sognare milioni di donne. E per quanto riguarda sia la creatività' dei nostri designer , sia le bellezze storiche del nostro paese al momento possiamo stare tranquilli perche ' non sono ancora comprabili da alcun raider estero o da fondi sovrani carichi di petrodollari.