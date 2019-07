L'ex ministro Alfano riparte dal San Donato. Pronto ad assumere la presidenza

La famiglia Rotelli, secondo quanto scrive e apprende MF-Milano Finanza, ha individuato in Angelino Alfano la figura che andrà a ricoprire la carica di presidente del Policlinico e quindi, di fatto, dell’intero gruppo. Un anno fa c’è stato il ricambio del cda del San Raffaele (nel giugno 2018 era stato nominato il nuovo presidente, Enrico Tommaso Cucchiani, ex ceo di Banca Intesa, affiancato tra gli altri dal consigliere Alessandro Daffina, ad di Rothschild Italia) ma sono in arrivo novità importanti per il San Donato.

L’ex ministro dal luglio di un anno fa è of counsel dello studio legale Bonelli Erede. Alfano è stato il primo e unico segretario nazionale del Popolo della Libertà e nel novembre del 2013 ha pilotato la scissione del PdL di Silvio Berlusconi. Indicato come possibile delfino del Cav, ha poi preso le distanze da lui con gli incarichi nei governi a trazione Pd. Dopo aver sciolto Ncd ha dato vita alla breve parentesi di Alternativa Popolare (il 27 settembre 2018 si è dimesso dalla presidenza). Alfano è tornato alla professionale legale dopo la lunga esperienza politica come esperto di diritto civile e di relazioni internazionali. Sempre come scrive Milano Finanza, nel nuovo board del San Donato, Alfano prenderà il posto di Paolo Rotelli (primogenito del defunto fondatore Giuseppe), che a sua volta assumerà la carica di vicepresidente. Confermato l’ad Francesco Galli. L’obiettivo del gruppo è crescere a livello internazionale.