L'Italia è una Repubblica fondata su ong e migranti. Lavoro dimenticato

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Sono settimane che l'attenzione mediatica è rivolta esclusivamente a ong e migranti, politici di sinistra che ne difendono l'operato con tanto di selfie e video ma non ricordo di aver visto gli stessi passare una notte con lavoratori che occupavano le fabbriche ma credo che la loro risposta sarebbe "è il governo in carica che deve trovare per loro la soluzione"perciò se sono migranti noi ci siamo per tutto il resto no.

In qualsiasi trasmissione ci sono loro i difensori dei migranti che ripetono sempre che vanno accolti e che ci dobbiamo abituare a convivere con loro.

Perchè il migrante finisce sempre per delinquere o sfruttato sul lavoro ? dubito che chi sbarca abbia solo la 5 elementare.

Non ci sono nelle segreterie dei partiti non scrivono articoli sui quotidiani non li vedo come inviati tv o conduttori.

Cari talk show giornalieri e settimanali care testate giornalistiche credo sia arrivato il momento che dal dire passiate al fare ovvero avere anche voi una redazione multietnica.

Cari partiti di sx perchè non avete mai pensato ad una segreteria nazionale multietnica ?

siete saliti su una ong e nessuno di voi che abbia raccontato le situazioni dei migranti, avrete parlato con alcuni di loro, del perchè scappano e da dove e poi spero gli avrete dato il vostro numero di cellulare accompagnato dalle parole "qualsiasi cosa tu abbia bisogno non esitare a chiamarmi"

Una lettrice assidua della provincia milanese